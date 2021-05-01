النقل تطلق حملة هنفطر فى المحطة بعدد من محطات المترو والسكة الحديد

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة النقل حملة (هنفطر فى المحطة) بعدد من محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى وجمعية رسالة للأعمال الخيرية خلال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة النقل.





وتقوم الحملة بتوزيع الوجبات يوميا بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل وبالتنسيق مع المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس على الفضالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفنى والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

وقام متحدث مترو الأنفاق أحمد عبدالهادى بكير بالتنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصرى وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية بتوزيع ألف وجبة خفيفة يوميا على جميع ركاب مترو الأنفاق بالمحطات وداخل القطارات أثناء تواجدهم فى وقت أذان المغرب، حيث إن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية للخطوط الثلاثة للمترو والأكثر كثافة (الشهداء - أنور السادات - العتبة).

كما قامت إدارة العلاقات العامة بالسكة الحديد بالتنسيق الكامل مع فريق عمل بنك الطعام المصرى وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية، لتوزيع 1.200 وجبة خفيفة يوميا للإفطار داخل عدد من محطات السكك الحديدية (محطة مصر برمسيس - محطة الجيزة - محطة أسيوط) على جميع الركاب داخل المحطات والقطارات أثناء تواجدهم فى توقيت أذان المغرب.

جدير بالذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع 40 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل محطات المترو والسكة الحديد حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.