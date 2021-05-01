بعد كسر حاجز الألف إصابة يوميا.. 5000 جنية عقوبة عدم ارتداء الكمامة

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تشير بيانات وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1021 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 61 حالة جديدة.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية الدكتور خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 227552 من ضمنهم 170773 حالة تم شفاؤها، و13339 وفاة.

ويستلزم هذا الإرتفاع المتزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، الإلتزام الشديد بالإجراءات الإحترازية والوقائيةـ لمنع تفشي الفيروس، وخاصة بالتزامن مع الدخول على العشر الأواخر من رمضان، ثم بعد ذلك أيام العيد والتي تشهد العديد من الزيارات والخروجات، والتجول في الأسواق والمولات من أجل شراء طلبات ومستلزمات.

عقوبة عدم إرتداء الكمامات

أقر مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تعديلات قانون الآمراض المعدية، وذلك بهدف تطوير وتعزيز قدرة السلطات الصحية في مواجهة الاوبئة ومنها فيروس كورونا المستجد .

غرامة تصل 5000 جنيه

حيث نصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.