/629439/مجدي-عبد-الغني-الجواز-العرفي-حلال-وأنا-مقتنع-بيه

أكد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق ولاعب المنتخب الأول سابقاً، أن المرافقين في سفريات جمعيات المحترفين، يكون المرافقين له في السفريات علي حسب ما تلزمه المأموريات من رياضيين وأعضاء المجلس.

وأشار مجدي عبد الغني خلال حواره في برنامج شيخ الحارة والتي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي والمُذاع على قناة القاهرة والناس، أنه غير رافض تعليق شيخ الحارة علي جوازه العرفي. تصريحات مجدي عبدالغني: قال مجدي عبد الغني رداً علي شيخ الحارة: “ أن مايسافر معه في مأموريات سفريات جمعيات المحترفين أن مايرافقه في سفرياته أصدقاء من المجلس وزملاء في الشغل”. وأضاف مجدي رداً علي رموز وإشارة وجهها له شيخ الحارة انا عايز اعرف منك ياشيخ. هل الجواز العرفي حلال ولا حرام ؟ وجاء رد شيخ الحارة أنا شيخ الحارة وليس مأذون شرعي علشان أحكم في كده. واختتم عبد الغني: “ هي لو حلوه يبقي انا كده موافق علي الجواز العرفي وأنا مقتنع بيه”.

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