/629440/تعرف-علي-حكم-لقاء-بيراميدز-والزمالك-بالدوري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الحكم الدولي، الذي سيقود لقاء الغد المنتظر في الدوري المصري الممتاز بين الزمالك وبيراميدز، في لقاء الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الغد بين الزمالك وبيراميدز، والذي تعتمد عليه اللجنة في إدارة اللقاءات القوية والمنتظرة في الدوري المصري الممتاز، بجانب العديد من الأسماء التحكيميه في لجنة التكيم بالاتحاد.

نجح الحكم الدولي المصري جهاد جريشة في إدارة لقاء القمة بالدوري بين الأهلي والزمالك، والتي قادها بكل شفافيه وإتقان في التحكيم والتي غاب عنها الإعتراضات والمشادات بين لاعبي الفريقين في المباراة، والهجوم الذي يحدث بعد انتهاء اللقاء من قبل جمهوري القطبين.

نتيجة مباراة القمة

حسم الأهلي نتيجة مباراة القمة امام الزمالك بنتيجة بهدفين مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشر من الدوري، والتي شهد عليها استاد القاهرة الدولي.

سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك، بعد مراوغة رائعة من أيمن أشرف من خارج منطقة الجزاء، ومن ثم تمريرة سحرية إلى محمد شريف سددها رائعة من يمين منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لمرمى جنش حارس مرمى الزمالك.

أحرز شيكابالا هدف التعادل للزمالك على طريقة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، سدد شيكابالا رائعة من يمين منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي .

سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

وجاء تشكيل الأهلي في المباراة:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك في المباراة:

حراسة المرمي: جنش

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا.

خط الهجوم: مروان حمدي.