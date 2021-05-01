/629442/مسلسل-موسى-الحلقة-19-محمد-رمضان-ينجو-من-الموت

مسلسل موسى الحلقة 19 بدأت الأحداث بذهاب المعلمة حلاوتهم التي تجسدها الفنانة سمية الخشاب إلى الكبارية حيث يوجد المعلم وهبة "سيد رجب"، واخذت تسأله عن موسى "محمد رمضان" وماذا فعل به في أخر سفرية ارسله فيها إلى غزة ولماذا لم يعد منها حتى الان، فأنكر وهبة معرفته بأي معلومات عن موسى، على الرغم من انه هو الذي ارسل صبي من الذين يعملون معه للتخلص منه، واخبرها ان تنسى موسى وسيزوجها رجل أحسن منه.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 19 التي شهدت العديد من التفاصيل النارية ونجاة محمد رمضان من الموت.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 19

تسلل الشك داخل حلاوتهم تجاه “قورمة" إحدى صبيان المعلم وهبة في انه السبب وراء إختفاء موسى، فأستدرجته في الحديث لتعرف مكان موسى، ولكن قورمة اتهم موسى بالسرقة وبأنه اخذ اموال بضاعة السفرية الاخيرة وهرب بهم.

وأثناء محاولات عديدة من المعلمة حلاوتهم للعثور على موسى، لجئت للمعلم "سعد غورية" المنافس للمعلم وهبة في السوق، حيث اتفق معها ان يدلها على مكان موسى مقابل ان تسلم له شقيقها وهبة وتعطيه مفتاح شقته ليحلق لوهبة شاربه ليكون عبرة بين الناس.

تلقت "فانيا" خبر غرق شقيقها، حيث انتظرته للعودة إلى مصر لكنه لم يأتي حتى اخبرها احد الرجال انه لم ينجو من البحر ، وشفيقة تحاول ان تواسيها.

وانتهت الحلقة 19 من مسلسل موسى، بذهاب حلاوتهم الي المكان الذى اعطاة لها المعلم سعد، حيث وجدت موسى بالمستشفي إثر إصابته بطلق نارى، وتوعد موسى بانه سيعود بعد الشفاء من الإصابة ليبحث عن من حاول قتله.