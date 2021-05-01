مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 19..أهالي الحارة يتخلصون من عنتر

/629444/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-19أهالي-الحارة-يتخلصون-من-عنتر

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 19، شهدت الحلقة تهديد عنتر "وليد فوزي" لعم سيد والد فاتن "ياسمين رئيس" بالزواج منها اليوم رغم وفاة عطية، ويزعم على قتل عم سيد إذا اعترضت ابنته على الزواج منه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، موضحًا بعد الأحداث الهامة كمقتل عنتر واكتشاف زاهي العتال خيانة زوجته.

سليم ومجدي يخططان للانتقام من زاهي العتال

يخبر مجدي، زاهي العتال "عمرو عبدالجليل" بوصول البضاعة في المينا وليس عليه سوى أن يدفع ثمنها ويذهب مجدي لأخذها، يرفض زاهي العتال تسليم ثمن البضاعة إلا بعد التأكد من وصولها لمخازنه، ثم يقرر تسليم الالماظ بنفسه لسليم في وسط البحر بعيدًا عن الأنظار.

يتصل مجدي بسليم الذي اُكتشف خلال أحداث المسلسل بأنه يعمل لصالحه ويخون زاهي العتال معه، ويخبره بخطط زاهي العتال وأنه من المحتمل وجود شيء يدبره زاهي العتال لهم، فيطلب منه سليم محاولة تخليص البضاعة من يد زاهي، ويأمره باستغلال سرية "عمرو سعد" وسفينة "مصطفى شعبان" في الانتقام من زاهي العتال.

زاهي العتال ينتقم من زوجته بعد اكتشاف خيانتها

يخدع زاهي العتال زوجته من خلال قيامه ببعض التحضيرات الرومانسية لها فيأخذها إلى أكثر مطعم تحبه ويقدم لها أفضل مشروبتها مع هدية غالية الثمن، ولكن المفاجأة الحقيقة كانت تختبأ في مشروبها، حيث وضع مخدر لها في المشروب، على الجانب الآخر ظهرت بسنت وهي تبحث عن والدتها فيخبرها عنتر بأنها أخذت جميع المال وهربت، والافضل لها الآن أن تتعاون معه.جميع المال وهربت، والافضل لها الآن أن تتعاون معه.

يحبس زاهي العتال زوجته في مكان ويكشف لها صورها مع خالد ويخبرها بأن خيانته لا تفرق معه لكن اختياره لأحد الأشخاص من رجاله كان أمر خطأ ستدفع فيه الكثير، يقاطع تهديده لزوجته رنت مجدي على هاتفها، فيسأله عن اتصاله بزوجته ليخبره بأنه كان يتواصل معاها من أجل قضية سيف وأنه تواصل مع المحامي وأكد له خروج سيف بعد شهر، يغلق زاهي العتال الهاتف ويخبرها بأن عقابها عقب انتهاء مجدي من مهمة أثناه عليه.

مصطفى يُصلح بين سرية وسفينة

يعترف سعيد بكل شيء لسرية، وأن عنتر هو السبب في سجن والدته وقتل حبيبة ويترجاه بمسامحته هو وسفينة ولكن ينهال عليه سرية بالضرب حتى يفصلهم مصطفى، يأتي سفينة إلى مكان تواجدهم بدعوى من مصطفى وقبل أن يهم سرية بالذهاب يمسكه مصطفى وينصحهم بضرورة تصالحهم الان ويقرروا مايشاءوا بعد أخذ حقهم.

انتقام أهل الحارة من ظلم عنتر

يذهب عمرو لأخذ فاتن والزواج منها بالاجبار وإلا سيقتل والدها وجميع من في المنزل، تخبرها أختها عواطف بأن عدم نزولها لعنتر سيتسبب في مقتل والدها، وبينما تهم فاتن بالخروج يمنعها والدها ويغلق جميع أبواب وشبابيك المنزل، لا تسطيع فاتن رؤيته في هذه الحالة فتخبره بقتلها أو تذهب لعنتر، لا زال عنتر مستمر في تهديداته باقتحام منزل عم سيد وأخذ فاتن بالقوة، لكن يفاجأه دخول سرية وسفينة الحارة مع رجالهم، ويتهجمون على رجال عنتر وتنتهي المشاجرة بربط عنتر وتحريض جميع أهل الحارة عليه للانتقام منه وقبل وفاته يعترف عنتر علي زاهي العتال، لتنتهي أنفاسه الاخيره على يد بسنت بعد تسببه في قتل والدته.