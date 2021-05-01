حسام لبن: تعديلات صندوق دوت الخليج تضاعف مشروعات الحماية الإجتماعية 

/629445/حسام-لبن-تعديلات-صندوق-تحيا-مصر-تضاعف-مشروعات-الحماية-الإجتماعية
أشاد حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب، مؤخرا، بشأن قانون صندوق دوت الخليج، مشيرا إلى أنها تهدف لتعظيم دور صندوق دوت الخليج في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية.
وقال لبن في تصريح له، ان السبب وراء إجراء تلك التعديلات، هو تضرر أعمال الصندوق بسبب فرض الضرائب والرسوم المختلفة عليه، والتى كانت تؤثر على حجم التبرعات والمنح التي ترد للصندوق، وحجم ما يتم من مشروعات في مجال الحماية الاجتماعية.
إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم
وأوضح لبن، أن التعديلات تتضمن إعفاء الصندوق من سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة عليه، واعفائه من أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً، وكذلك إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج، وكذلك إعفاءه من كافة رسوم التوثيق والشهر العقارى.
وأضاف مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن تلك التعديلات، من شأنها دعم صندوق دوت الخليج، لمضاعفة أعماله وخطواته في مشروعات التنمية والرعاية الاجتماعية التي بدأها منذ عام ٢٠١٥، مشيرا إلى نجاح الصندوق في معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات تنموية وتطوير للعشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين وإقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب وغيرها من المشروعات التنموية.
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