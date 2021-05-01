مسلسل حرب أهلية الحلقة 19.. خطة باسل خياط لفضح زوجته

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مسلسل حرب أهلية الحلقة 19 استهلت الأحداث بإرسال يوسف "باسل خياط" مقطع فيديو ديني لوالد فريدة زوجته "اروى جودة" للشيخ الشعراوي، الأمر الذي جعل والد فريدة يشيد به وينصحها كي تحافظ على بيتها وزوجها لتصمت في حسرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 19 التي شهدت العديد من التفاصيل والمفاجأت المستمرة منذ الحلقة الأولى.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 19

تصل نور إلى منزل مريم التي تجيدها يسرا لتنهار أمامها وأمام تمارا وتوبخهم بسبب معاملتها القاسية واختيارها لإبنتها الحقيقية على حساب نور التي ظلت بجانبها لسنوات عديدة، وتدخل في نوبة بكاء وبعدها تقرر ترك منزل مريم لتعيش في المكان الذي كان لابد أن تقطن به منذ البداية.

يذهب يوسف الذي يجسده باسل خياط إلى الطبيب الذي يشاركه في العيادة الخاصة به ويتواصل معه حول المرضى ليسرد له حكايته وما يقوم به مع زوجته فريدة وتصويره لها على كونها قصة مريض عنده.

يسرا تلقن والدة زياد درس في الأخلاق بمسلسل حرب أهلية الحلقة 19

ذهبت يسرا بشكل مفاجىء إلى منزل والدة زياد التي أهانت ابنتها نور بطريقة حديثها القاسية لتلقنها درسًا، بعدما تعترف تمارا التي تجسدها جميلة عوض بالخطأ الذي ارتكبته في حق نور، ليبادر زياد بالاعتزار نيابة عن والدته ويبلغ مريم بأنه سيذهب إلى منزلها مع والدتها ليطلب منها نور حسب الأصول، وتذهب مريم إلى نور وتقنعها بالعودة إلى المنزل.

اتفق يوسف مع شقيق نور على اقتحام منزل مريم للحصول على الأوراق التي تثبت أن عزيز عاجز جنسيًا، ليستحوذ على نقطة الضعف التي تمسكها مريم تجاه نادين.

انتهى مسلسل حرب أهلية الحلقة 19 بتهديدات يوسف لزوجته والكشف عن خطته الدنيئة في استخدام الفيديوهات، وفضح زوجته أمام والدها المريض ليؤكد لها أن ولدها لن يصدق إلا حديثه هو، بعدما سيبلغه أن ابنته ترسل فيديوهات لها لأصدقائها أثناء استحمامها، فضلًا عن تصويرها لهم في غرفة النوم.