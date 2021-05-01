شادي محمد: «هاؤلاء شركائي في أي مصيبة»

كشف شادى محمد كابتن النادى الأهلى، ولاعب منتخب مصر السابق، مع الإعلامي أحمد سالم، على الهواء، بعد سؤاله عن أقرب الأصدقاء الذين سيكونوا معه في حال الوقوع بمشكلة.

قال شادى محمد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج لحظات جريئة الذي يبث على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، أن من أبرز الأشخاص والأصدقاء الذين معه في حال الذهاب للمشكلة، هم ابراهيم سعيد، وعمرو زكي ومحمد فاروق، واسلام صادق الناقد الرياضي.

وتابع شادى محمد"أن إبراهيم سعيد وعمرو زكي من الشخصيات الرجالة في المواقف وأصحاب مبدأ".

السياق ذاته" أكد شادى محمد أنه من أهل الاحتفاظ بالسر لصالح نفسه ، وليس مع الآخرين، لانه لايؤتمن أحد لكي يقول له سر