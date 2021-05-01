/629448/محمد-هنيدي-يعلق-على-تصدر-بهاء-سلطان-التريند-ليه-هو-مش-أنا

نشر الفنان محمد هنيدي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فظهر هنيدي مختلفًا ببدلة كبيرة وشعر طويل وعلق عليها: "قولي أحبك كي تزيد وسامتي".

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان محمد هنيدي على تصدر بهاء سلطان وهاني البحيري التريند بعد نشر صورته عبر حسابه الرسمي بالفيس بوك.

أدت الصورة التي نشرها هنيدي إلى تصدر الفنان بهاء سلطان والفنان هاني البحيري التريند بسبب مشابهه الجمهور صورة هنيدي الجديدة معهم من حيث الشكل.

فعلق هنيدي على تصدر البحيري وسلطان تريند تويتر من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، ساخرًا: "مش فاهم ليه يوم ما أنزل أنا صورة.. بهاء سلطان وهاني البحيري هما اللى بيقوا تريند مش أنا!".

زوجة محمد هنيدي تتعرض للتنمر بسبب صورة قديمة

وكانت قد تعرضت زوجة محمد هنيدي للتنمر القاسي منذ أيام بسبب تداول بعض رواد السوشيال ميديا صورة قديمة تجمع هنيدي بزوجته في إحدى المناسبات، ما جعل التنمر يلحق زوجته حيث أشار بعض المتابعين إلى أنها لا تتمتع بالجمال، واعتبرها آخرون أنها تبدو أكبر سنّاً من زوجها.

فعلق أحدهم على صورة هنيدي مع زوجته: "مش حلوة" ، "مبينة أكبر منه بكتير"، "هنيدي من كتر ما هو شكله صغير مراته تحس إنها والدته".

آخر أعامل محمد هنيدي

الجدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي ينتظر طرح فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "الإنس والنمس" فى موسم عيد الفطر المقبل، وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمعه بمنة شلبى ولكن يفسد هذه القصة الفنان عمرو عبد الجليل الذى يشاركهما فى بطولة العمل.

كما فاجىء هنيدي جمهوره بأنه سيقدم تعليقًا صوتيًا على لعبة بابجي مع اللاعب الشهير ترابون وسيظهر صوت هنيدي أثناء لعب الأشخاص اللعبة التي تحظى بنسب لعب عالية على مستوى العالم.

وظهرت تسجيلات صوتية للفنان محمد هنيدي وهو يتحدث في لعبة بابجي مستخدما أشهر إفيهاته، قائلًا: "يلا بينا يا عيال أنا وراك أهو، دول عاملين لنا كمين طب أنا هخلع بقى عشان أمي في المستشفى، تعالوا نتجمع هنا، انقذوني، عاوز سلاح خبوني، مش تبعنا اللي جنبي ده، ازحف ياض، قدامنا عدو، هنموت وربنا هنموت"، وغيرها من التعليقات الساخرة.