/629449/بيراميدز-يتنازل-عن-حقه-أمام-لاعبيه-قبل-لقاء-الزمالك

جاء فريق بيراميدز بقبول الإعتزار من حارس مرمي الفريق الثاني المهدي سليمان، بعد تعدية علي إدارة مجلس النادي لفظياً في الفترة السابقة، لينتظم من اليوم قبل لقاء الفريق مع الزمالك في الغد، في تدريبات الفريق.

انتظم المهدى سليمان، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى تدريبات فريقه الجماعية، بعدما قررت الإدارة قبول اعتذار الحارس، وشارك المهدي سليمان فى تدريبات بيراميدز الجماعية، بعدما قدم الحارس اعتذار لإدارة ناديه وأكد أنه سيسحب شكواه ضد بيراميدز التى تقدم بها لاتحاد الكرة مؤخرا. بيراميدز يتنازل عن حقه استبعد الجهاز الفنى لفريق بيراميدز حارس مكرمي الفريق الثاني المهدى سليمان وعبد الله بكرى مدافع الفريق مؤخرا من حساباته بعدما تجاوز الثنائي فى حق الإدارة، قبل أن تتقبل الأخيرة اعتذارهما وتقرر عودتهما للتدريبات من جديد.

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