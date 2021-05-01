البابا تواضروس يصلى قداس عيد القيامة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

جدة - نرمين السيد - يصل بعد قليل إلى الكنيسة الكبرى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لبدء قداس عيد القيامة المجيد لعام 2021.





ويشارك قداسته عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، مع أعداد محدودة من الشعب فى ظل القيود التى تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وينقل التليفزيون المصرى وقائع صلوات عيد القيامة فى بث مباشر من الكاتدرائية، ومن المنتظر أن يلقى قداسة البابا عقب قراءة إنجيل القداس عظة العيد.

وفى سياق مشابه نشر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد 2021، والتى يوجهها قداسة البابا تواضروس الثانى سنويًّا لأبنائه فى المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية سريعة لهم.

ونُشِرَت الرسالة مترجمة لعدد من اللغات هى الإنجليزية والفرنسية، والإيطالية والألمانية والهولندية واليونانية والسويدية والنمساوية والإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفليبينة والتيجرانية والأمهرية.