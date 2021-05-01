السياحة تواصل تطعيم جميع العاملين بالقطاع باللقاح المضاد لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة السياحة والآثار جهودها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان للانتهاء فى أسرع وقت من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.





وأوضح عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، أنه لتسهيل عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحى قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية بتوفير مراكز للتطعيم داخل بعض المنشآت الفندقية فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، بإلاضافة إلى توفير كافة الخدمات اللازمة للفرق الطبية التى تنتقل للفنادق لتطعيم العاملين، هذا بالإضافة إلى المراكز الطبية الرئيسية للتطعيم الموجودة بالمحافظتين.

وأشار إلى حرص الوزارة على الحفاظ على صحة العاملين والسائحين والمواطنين، مؤكدا أن الانتهاء من عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحى ستمنح ميزة إضافية للسياحة المصرية مما سيزيد من فرص ومعدلات التدفق السياحى وجذب مزيد السياحة الوافدة إلى مصر.

وفى سياق متصل، تستمر وزارة السياحة والآثار بإيفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على الفنادق والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة والمقررة من مجلس الوزراء والوزارة.

وأشار إلى أن هذه اللجان خلال عملية المرور والتفتيش تقوم بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطابخ والمخازن والمطاعم والكافيتريات، بالإضافة إلى التأكد من جودة المستوى السياحى للفنادق وأنها فى حالتها السياحية الجيدة، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق أسس النظافة العامة بالفنادق والمطاعم والكافيتريات.

وأكد أن الوزارة تحرص على إيفاد هذه الجان بصفة مستمرة فى إطار دورها الرقابى وحرصها على ضبط منظومة العمل السياحى، وأنه يتم اتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه أى منشأة مخالفة فى ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة فى هذا الشأن.