/629443/طارق-الخولي-لعمال-مصر-القوة-العاملة-فى-مصر-من-أهم-أدوات-القوة-للدولة-المصرية

هنأ النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،عمال مصر المخلصين فى عيدهم الوطني ،الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

القوة العاملة المصرية

وأكد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،علي أن العامل المصري أحد عناصر القوة فى الدولة المصرية،مشيرا إلي أن القوة العاملة فى مصر من أهم أدوات القوة للدولة.

قدرة العمال على دعم النهضة المصرية

ولفت النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،إلي حرص مصر الدائم على دعم العمال بمختلف الطرق،مؤكدا على أن الدولة المصرية تبني أملها على العمال فى القدرة على دعم النهضة الصناعية،وليس على المستوي الداخلي فقط،وانما بالعمالة المصرية فى الخارج على مستوي العالم ونفتخر بهم لأنهم جزء من النهضة الشاملة للدولة المصرية.

هذا وهنئت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،عمال مصر بعيدهم 2021،مؤكدة أن خطط البناء التي لم تترك شبراً من أرض الوطن الغالي، أو مجالاً من مجالات حياة المصريين دون إسهام واضح، لم تكن لتتم إلا بفضل عقول مصر التي تخطط، وأبنائها العمال الذين يحولون هذه الأفكار إلى واقع كان أقرب للمستحيل.

وتجدر الإشارة إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلي كل عمال مصر المخلصين في عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقدير لجهودهم المبذولة فى النهوض بالدولة المصرية.

ويأتي هذا فى إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للتأكيد على أهمية العامل المصري الذي يعد شريكا وطنيا مخلصا فى التنمية.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم 2021، مؤكدا على اننا نستلهم من هذه الذكرى القوة والجهد، نحو بث روح العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.