شادى محمد"ابراهيم سعيد وعمر زكي ومحمد فاروق شركائي في حال القيام بمصيبة "
كشف شادى محمد كابتن النادى الأهلى، ولاعب منتخب مصر السابق، مع الإعلامي أحمد سالم، على الهواء، بعد سؤاله عن أقرب الأصدقاء الذين سيكونوا معه في حال الوقوع بمشكلة.
قال شادى محمد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج لحظات جريئة الذي يبث على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، أن من أبرز الأشخاص والأصدقاء الذين معه في حال الذهاب للمشكلة، هم ابراهيم سعيد، وعمرو زكي ومحمد فاروق، واسلام صادق الناقد الرياضي.
وتابع شادى محمد"أن إبراهيم سعيد وعمرو زكي من الشخصيات الرجالة في المواقف وأصحاب مبدأ".
السياق ذاته" أكد شادى محمد أنه من أهل الاحتفاظ بالسر لصالح نفسه ، وليس مع الآخرين، لانه لايؤتمن أحد لكي يقول له سر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شادي محمد: «هؤلاء شركائي في أي مصيبة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.