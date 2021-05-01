/629451/نسل-الأغراب-الحلقة-19-أحمد-السقا-يفي-بوعده-ويفقد-ذهب-الأغراب

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل نسل الأغراب، التي شهدت تنازل عساف الغريب عن ذهب الأغراب مقابل شامية ورجوع الأخيرة إلى حياتها.

أمير كرارة يكتشف كذب أحمد السقا

كما أخبرته أن بكري -عماد زيادة- اختطف شامية من عساف وساومه عليها مقابل ذهب الأغراب وعقد الأرض، فهددها غفران أنه سيقتلها إن كانت تكذب عليه.

أحمد السقا يتمكن من أحلام الجريتلي مقابل ذهب الأغراب

تقابل بكري وعساف ونفذان المساومة التي اتفقا عليها، فأعطاه عساف الذهب وعقد الأرض وأخذ منه شامية -أحلام الجريتلي- والدة غفران، وبعدها انصرف بكري وحده بالذهب.

أمير كرارة يشن الحرب على عماد زيادة

اتجه غفران إلى غجر الزلط حيث تتواجد بستان والدة بكري ووالده، وسألهما عن ابنهما وأخبرهم عما فعل بوالدته، فأكد له الاثنان أنه لا يفعل ذلك، فأخبرهم الأخير أنه لن يغادر المكان حتى يأتي بكري.

انتقلت الأحداث إلى منزل علي الغريب، حيث ذهب العمدة حسيب -إدوارد- ووالدته سلوى عثمان ليطمئنا على أخته جليلة -مي عمر-، وأثناء حديثهم اقترحت سلوى عثمان على نجاة -فردوس عبد الحميد- أن تزوج ابنها علي لرغدة -ملك أحمد زاهر- التي أقامت عندهم بعد وفاة والدتها عزيزة -منة فضالي- فاعترضت نجأة وأخبرتها أن علي لن يوافق أن يتزوج بابنة حبيبته.

سلوى عثمان ينتابها القلق بشأن مي عمر

تبادلا حسيب وأخته جليلة الحديث حول اعتذارها لغفران ورده عليها، الذي جعلها تشعر بأنها كذابة وأنانية باختيارها لعساف، وطلب منها الأخير أن تسأل نفسها هل عساف يستحق ما فعلته من أجله، ومن ثم انفردت بوالدتها التي حذرتها من غفران وعساف وأعربت لها عن خوفها وقلقها عليها باكية، ونصحتها بأن تأخذ احتياطتها، فردت عليها الأخيرة بأن قلبها هو الذي يسبب لها الخسارة والعذاب.

عماد زيادة في ورطة بسبب ذهب الأغراب

أثناء اتجاه بكري في طريقه بالذهب استوقفه كمين بقيادة علي الغريب -محمد دياب- رئيس المباحث وأمره بالنزول من السيارة وتفحص ما يتواجد بداخل الصندوق الموجود بها فأمسك بالذهب.

أحلام الجريتلي تعود لحياتها الطبيعية بعد سنوات عديدة

أتي عساف بشامية أمام سراية ابنها غفران وقبل أن تنزل من السيارة اعتذر عساف لها عن سنوات عمرها التي سحقت بسبب ما فعله غفران به، فروت له أنها هي السبب في كون غفران قاسي وشديد فهي من فعلت به هذا منذ صغره حتى يكون لها سند بعد وفاة والده، ونصحته بأن يتوقف عن الدم والشجار وأن هذا أول ما ستقوله لغفران عند مقابلته، ومن ثم اتجهت للسراية.

أحلام الجريتلي بسراية غفران الغريب

خطت شامية أول خطواتها بسراية ابنها غفران الغريب بعد سنوات من حجزها لدى عساف، وبدأت تتأمل في صور زوجها نور الشريف وابنها غفران وأولاوده وزوجته السابقة جليلة، وقابلت الخادمة بارة وسألتها عن ما حدث في العشرين سنة الماضية ومدى استحقاق جليلة بأن تحجز والدة زوجها بعيدًا عن عائلتها من أجلها.

اللقاء الأول بين غفران الغريب ووالدته منذ 20 عامًا

تلقى غفران الغريب مكالمة من عساف، أخبره فيها بأن والدته شامية وصلت إلى سرايته، فعاد مسرعًا إلى السراية والتقى بها، لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 19 من مسلسل نسل الأغراب.