الزمالك علي مظاهرات عودة مرتضي منصور «فنكوش»

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تناولت في الفترة الأخيرة عبر السوشيال ميديا، صور لبعض جماهير نادي القلعة البيضاء، محتجه علي مجلس إدارة الزمالك الحالي، والمطالبة بعوة مجلس إدارة النادي السابقة برأسة مرتضي منصور، مما جعل مجلس الإدارة الحالي يتحرك ويصدر بيان بأن النادي لايوجد به اي إحتجاجات.

بيان الزمالك رداً علي المظاهرات بالنادي

نفت إدارة نادي الزمالك ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود وقفة احتجاجية بمقر القلعة البيضاء اليوم وأن ما تم تداوله صور قديمة وليست لها أي علاقة بالوضع داخل النادي اليوم .

وأكدت ادارة الزمالك أن ما يتم تداوله حوله هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الأعضاء الذين قاموا بنشر هذه الصور .

وشددت إدارة الزمالك على استقرار الأوضاع داخل النادي وتوافد الأعضاء بأعداد كبيرة على مقر نادي الزمالك مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتطالب إدارة النادي الجميع بتحري الدقة فيما يتم نشره حول الزمالك في الفترة الحالية من أجل الحفاظ على استقرار القلعة البيضاء.