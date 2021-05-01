/629453/محمد-سامي-مي-عمر-ماتقدرش-تسيب-موقع-التصوير-وتمشي-وانا-موجود

أشاد المخرج محمد سامي، بأداء الفنانة مي عمر، قائلا ،” شخصية محترفة جدا والناس قالت انها نجحت عشان محمد سامي جوزها وده أمر غير صحيح".

مسلسل لؤلؤ حقق نجاح كبير بالوطن العربي

وأشار محمد سامي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور ، إلى تحقيق مسلسل لؤلؤ نجاح كبير بالوطن العربي ، كما أنه كان أول عمل لمي عمر يكون لها البطولة المطلقة، موضحا أن هناك أشخاصا لديهم معارف داخل الوسط، ولكن ليس لديهم موهبة.

تعاملي الحاد مع مي عمر نابع من حبي لها

ولفت سامي إلى أنه كان يتعامل مع مي عمر أثناء التصوير بنبرة حادة، وكانت تتوتر بسبب هذا السلوك، ولكن كل هذه الأفعال كانت نابعة من حبي لها، وعلى الرغم من ذلك “ ماكانتش تقدر تسيب موقع التصوير وتمشي وانا موجود”.