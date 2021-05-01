/629454/ثلاث-وجوه-طفولية-فجرت-السوشيال-ميديا-في-رمضان-2021

رغم صغر سنهم إلا أنهم أحدثوا ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذ رواد السوشيال ميديا في تداول صورهم وفيديوهاتهم والحديث عن مشاهدهم في مسلسلاتهم الرمضانية لعام 2021 باستمرار، كان من بين هؤلاء الأطفال ريم عبدالقادر، ريما، كارما موسى

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن 3 أطفال شاركوا في السابق الرمضاني 2021 ولكنهم تركوا أثرًا كبيرًا على الجمهور، وأحدثوا ضجة عارمة علي السوشيال ميديا.

ريم عبدالقادر في مسلسل خلي بالك من زيزي

تألقت الفنانة الصغيرة ريم عبدالقادر كعادتها في مسلسل "خلي بالك من زيزي" أمام قامة في الفن وهم أمينة خليل، والفنان محمد ممدوح، حيث ظهرت في دور مميز واستثنائي جعلت السوشيال ميديا تنقلب رأسًا على عقب كونها طفلة في هذا الدور الصعب.

فجسدت ريم شخصية تُدعى "عطيات أو تيتو" لتجسد مرض نفسي من نوع خاص وهو "الانفعالية والتشتت" الذي يُعيقها عن التركيز على شئ واحد أو شخص واحد، فيعترض تفكيرها بشكل غير منظم، ورأي البعض بأن ريم بشخصية تيتو في مسلسل "خلي بالك من زيزي" هي مرآه لشخصية أمنية خليل التي تجسد دور "زينب أو زيزي" ولكن في عمر مبكر.

ريم عبدالقادر في مسلسل ماوراء الطبيعية

لم تكن هذه المرة الأولى التي أحدثت فيها ريم عبدالقادر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حي تألقت أيضًا في مسلسل "ما وراء الطبيعة" بجانب الفنان العظيم أحمد أمين، فكانت تجسد شخصية شيراز التي تقوم عليها محاور قصة العمل.

تبلغ ريم عبدالقادر 6 سنوات، وبدأت مشوارها الفني منذ 3 سنين من خلال مسلسل "هربانة منها" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، ثم شاركت في مسلسل "لمعي القط" مع الفنان محمد إمام.

ريما في مسلسل خلي بالك من زيزي

ظهرت ريما على السوشيال ميديا بشكل مختلف، فمن خلال مشهد واحد لها في مسلسل "خلي بالك من زيزي" كانت تتنمر فيه على صديقتها "تيتو" التي تجسده ريم عبد القادر، حققت شهرة عارمة ولفتت الانظار لها بشكل كبير بسبب أدائها العفوي والتلقائي في هذا المشهد، حيث بدأ رواد السوشيال ميديا تداول مقطع الفيديو الشهير بفيديو "يافلاحة" فبعضهم عبر عن إزعاجه من المشهد والآخر أشاد بأداء الطفلة ريما وتعبيرات وجهها التي أثارت استفزاز الجمهور.

معلومات عن ريما

تبلغ ريما 7 سنوات، وهي ابنة الفنان المسرحي مصطفى سليم، لعبت موهبتها دور في وصولها لتصوير هذا المشهد في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، حيث جاء من خلال مخرج العمل عندما قابلها في مكتب ترشيح ممثلين، وكان الاختبار الموضوع لها هو أن تحفظ مشهد وتؤديه خلال 5 دقائق فقط، وبالفعل نجحت فيه وانضمت إلى أسرة المسلسل.

كارما موسى في مسلسل ملوك الجدعنة

حققت كارما موسى شهرتها بالصدفة بسبب آخر مشاهدها في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة الفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، حيث أثار مشهد وفاتها ودفنها جدلًا واسعًا في السوشيال ميديا وسبب إزعاج لم يقتصر فقط على المشاهدين بل وصل إلى النقاد وكبار الدكاترة الجامعيين.

ظهرت كارما موسى في مسلسل "ملوك الجدعنة" بدور الطفلة حبيبة ابنة الفنانة "رانيا يوسف" وابنة أخت الفنان "مصطفى شعبان" التي توفت في الحلقة 11، وظهرت لقطات صريحة لغُسلها ودفنها وجع قلب المشاهدين على الطفلة، ما جعلهم يبحثون عنها ليتعرفوا عليها وعلى أهلها الذي وصفهم البعض بفراغ قلوبهم من الرحمة، فبدأت معظم المواقع الإخبارية تنشر معلومات عن الطفلة كارما موسى "حبيبة" ومن هنا تألقت شهرتها.

من هي كارما موسى؟!

الطفلة كارما موسى تكون ابنة مخرج مسلسل ملوك الجدعنة أحمد خالد موسى، ويعتبر دور "حبيبة" هو أول أدوار كارما بعدما قدّمت العديد من الأدوار على مسرح المدرسة، وهي تبلغ من العمر 11 عامًا.