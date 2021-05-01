أسرة تحرير دوت الخليج تنعى الزميل مصطفى الشربينى فى وفاة والدته

/629457/أسرة-تحرير-تحيا-مصر-تنعى-الزميل-مصطفى-الشربينى-فى-وفاة-والدته

تتقدم أسرة تحرير موقع دوت الخليج بخالص التعازى للزميل مصطفى الشربيني، فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، الذى وافتها المنية أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض.

كما تتقدم أسرة التحرير، وعنهم الكاتب الصحفى عمرو الديب، بأصدق مشاعر المواساة لأسرة الفقيدة والعائلة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغدمها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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