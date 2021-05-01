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أسرة تحرير دوت الخليج تنعى الزميل مصطفى الشربينى فى وفاة والدته

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تتقدم أسرة تحرير موقع دوت الخليج بخالص التعازى للزميل مصطفى الشربيني، فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، الذى وافتها المنية أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض. 

 

 

كما تتقدم أسرة التحرير، وعنهم الكاتب الصحفى عمرو الديب، بأصدق مشاعر المواساة لأسرة الفقيدة والعائلة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغدمها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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