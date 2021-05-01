الكنائس تحتفل بعيد القيامة وسط إجراءات الوقاية من كورونا‎

جدة - نرمين السيد - وقامت إيبارشية طيبة تحت رعاية الأنبا عمانوئيل بالعمل على إقامة قداديس متعددة خصوصًا فى الرعايا الكثيرة العدد، حيث احتفل نيافته بقداس العيد فى كنيسة الشهيد مارجرجس بالأقصر، وقام بخدمة الذبيحة الإلهية لسكان منطقة شرق السكة الأب الفاضل ماركو ناجى.

وقامت عدد من الكنائس فى إيبراشية سوهاج والمنيا باقتصار القداس على الكهنة والشمامسة وبث ذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، كما أصدر الأساقفة اعتذارًا عن استقبال المهنيين بالعيد من الشعب أو المسؤولين.