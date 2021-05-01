مفتى الجمهورية يدين التفجير الإرهابى لشاحنة مفخخة فى إقليم لوجار بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - أدان فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف مقاطعة (لوجار) بأفغانستان بتفجير شاحنة مفخخة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم طلاب فى المرحلة الثانوية.





وقال مفتى الجمهورية، فى بيان أصدره اليوم السبت، إن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للأبرياء والآمنين فى العالم ولطلاب العلم يبرهن على الفكر الظلامى العبثى لهذه الجماعات الضالة، التى لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التى تقوم عليها الأديان.

وشدد مفتى الجمهورية على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لجميع ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامى الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أى شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التى تستوجب أشد العقوبات فى الدنيا والآخرة.

ودعا مفتى الجمهورية، المجتمع الدولى ودول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتوجه فضيلة المفتى بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعباً ولأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابى الأليم، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يَمُن على المصابين بالشفاء العاجل.