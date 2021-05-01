البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسى لتهنئته بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - قدم قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى مقدمة عظة عيد القيامة التهانى لكل شعب وأساقفة الكنيسة القبطية فى مصر والعالم بمناسبة العيد.





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