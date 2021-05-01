الرئيس السيسى يأمر بتوفير سيارة أجرة لـ عامل الدليفرى

جدة - نرمين السيد - أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير سيارة أجرة تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى ضمن مبادرة هدية الرئيس، لـ إسلام عمر عامل الديليفرى الذى قابله خلال جولة الرئيس التفقدية لعدد من المشاريع.





من جانبه، قال إسلام عمر:" كنا رايحين مشوار وقابلنا الرئيس السيسى ومش مصدق إن الرئيس قابلنى وسألنى عما أتمناه ". وأضاف إسلام عمر :" أشكر الرئيس السيسى وبقوله الف الف شكر، وربنا يكرمه". وتوقف الرئيس عبدالفتاح السيسى ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان واطمأن على احوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

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