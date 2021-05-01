بعد عرضها فى الإختيار 2.. تفاصيل مقتل الإرهابى همام عطية

جدة - نرمين السيد - وكشفت بيان وزارة الداخلية حول الواقعة، أنه توافرت المعلومات لقطاع الأمن الوطنى تتضمن اتخاذ الإرهابى الهارب همام محمد أحمد على عطية، حركى "فوزى، وحسام" من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطوابق بالهرم بمحافظة الجيزة وكراً للاختباء به، والتخطيط والإعداد لتنفيذ مخططاته العدائية التى استهدفت فى مجملها رجال الأمن، وأسفرت عن استشهاد العديد منهم على مدار الفترة الماضية.

وأكد البيان أنه تم التعامل الفورى مع تلك المعلومات واستهداف الوكر، وحال استشعار الإرهابى بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاههم، حيث بادلته القوات وبكثافة، وأسفر ذلك عن مصرعه وضبط بحوزته "بندقية آلية – طبنجة – 4 عبوات ناسفة معدة للتفجير"، إحداها مزودة بمغناطيس لتثبيتها أسفل السيارات المستهدفة – و18 عبوة غير مكتملة التجهيز – كمية كبيرة من الأدوات ومستلزمات تصنيع العبوات المتفجرة، ومبلغ مالى قدرة 76.875 ألف جنيه، وجهازى كمبيوتر يجرى فحصهما.

وذكر البيان أن المتهم مطلوب ضبطه فى القضايا التالية:- القضية رقم 3902013 حصر أمن دولة عليا "التحرك الجهادى بالمنطقة المركزية بإمارة القيادى المحبوس نبيل المغربى".

- القضية رقم 4332013 حصر أمن دولة عليا "تحرك أنصار بيت المقدس".

- القضية رقم 1032014 حصر أمن دولة عليا "تنظيم أجناد مصر".