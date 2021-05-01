 القضاء على همام عطية مؤسس تنظيم أجناد مصر الإرهابي..أحداث الحلقة 19 من...

واصل مسلسل الاختيار 2 حلقاته اليوم السبت، والتي تضمنت تكثيف جهود قطاع الأمن الوطني لضبط عناصر الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي، وإيقاف مصادر تمويل المسيرات الإخوانية المسلحة في مناطق بالقاهرة والمحافظات وتكثيف الجهود لضبط قيادات تنظيم بيت المقدس الإرهابي لاحباط عمليات إرهابية واغتيالات لشخصيات كبرى واستنفار أمني وجمع معلومات لتحديد مكان أخطر إرهابي في تلك الفترة أبريل 2015 المتهم الرئيسي مؤسس تنظيم اجناد مصر الإرهابي همام عطية بشقة بمنطقة فيصل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية آنذاك اللواء هاني عبداللطيف: إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تتضمن اتخاذ الإرهابي الهارب همام عطية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطوابق في الهرم بمحافظة الجيزة وكرا للاختباء به والتخطيط والإعداد لتنفيذ مخططاته العدائية التي استهدفت في مجملها رجال الأمن وأسفرت عن استشهاد العديد منهم على مدى الفترة الماضية.

وأضاف أن المتهم بادر بإطلاق النار على قوات الأمن فبادلته إطلاق النار ما أسفر عن مقتله وبحوزته بندقية آلية و4 عبوات ناسفة معدة للتفجير، بالإضافة لـ18 عبوة غير مكتملة التجهيز، وكمية كبيرة من الأدوات ومستلزمات تصنيع العبوات المتفجرة ثم ألقت القبض على عدد من المنضمين للتنظيم الإرهابي.

في العام 2015 انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق مع المتهمين بعد القبض عليهم بمعرفة قطاع الأمن الوطني، وأسندت للمحكوم عليهم ارتكاب جرائم تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مصر، على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل العمل بالدستور، وتولي قيادة فيه والانضمام له، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة وقنابل وأسلحة نارية وتلقي تدريبات خارج البلاد، وارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة في الفترة من نهاية 2013 حتى مايو 2015

أبرز جرائم إرهابيي "أجناد مصر" الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين كما يلي:

تبيّن أنّ المتهمين وراء قتل العميد المرجاوي عمدا مع سبق الإصرار، والعميد أحمد زكي عبداللطيف من قوات الأمن المركزي، والمقدم محمد جمال بميدان لبنان، والشروع في قتل ضباط ومجندين آخرين، وتفجير قنبلة بمحيط محطة مترو البحوث.

تفجير قنبلة في محيط دار القضاء العالي، ما أسفر عن مقتل مواطنين، والشروع في قتل أفراد تأمين الدار وتخريب السور الحديدي.

قتل النقيب ضياء فتحي فتوح الضابط بإدارة المفرقعات في محيط قسم شرطة الطالبية، والشروع في قتل أفراد تأمين محيط قسم شرطة الطالبية بشارع الهرم.

قتل مجند شرطة من قوة تأمين سفارة الكونغو بشارع الهرم، والشروع في قتل آخر.

قتل نقيب شرطة مصطفى شميس عن طريق تفجير قنبلة في رتل أمني بعين شمس، والشروع في قتل آخرين من القوة ذاتها.

تفجير قنبلة في محيط جامعة حلوان والشروع في قتل ضباط.

تفجير قنبلة في محيط مستشفى قصر العيني والشروع في قتل ضباط.

تفجير قنبلة في محيط سينما رادوبيس بشارع الهرم.

زرع قنبلة في محيط مجلس الوزراء.

تفجير قنبلة في أحد أتوبيسات النقل العام.

وفي يوم 7 ديسمبر 2017 عاقبت المحكمة 13 متهما بالإعدام، و17 متهما بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالسجن 5 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن لمدة 15 عاما، وبرأت 5 متهمين مما نسب إليهم.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشري، وإنجي المقدم، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبد اللطيف ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأشرف عبد الباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد.

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.