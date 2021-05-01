حزب مصر الحديثة يهنئ عمال مصر بعيدهم

هنأ الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، عمال مصر بذكرى عيد العمال مؤكدًا أن عمال مصر هم جنود معركة التنمية والبناء والعمران وهى المعركة الكبرى التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحقيق النمو والرخاء الاقتصادى والمعيشة الافضل للشعب المصرى.
دعبس: عمال مصر حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة
وأضاف دعبس، خلال بيان له، أن عمال مصر حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التي شهد لها العالم، ونجحت الدولة المصرية بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب في استعادة مكانتها على مستوى العالم، واستعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى.
كما هنأ اللواء احمد فهمى امين عام حزب مصر الحديثة عمال مصر بذكرى عيد العمال مشيرا إلى انه طلب من جميع أمناء الحزب بالمحافظات بنقل تهنئة رئيس الحزب لممثلى العمال بالمحافظات من خلال الاتحادات المحلية.
وقال ان حزب مصر الحديثة يقدر جهود عمال مصر ويطالبهم بمزيد من الجهد والعرق لمواصلة تنفيذ خطط التنمية والعمران وخاصة المشروعات العملاقة التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة وحتى الآن.
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