/629458/أحمد-زيدان-عمال-مصر-شركاء-أساسيين فى-دفع-عجلة-التنمية

وجه النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، تحية تقدير واحترام وشكر وإجلال إلي عمال مصر الأوفياء فى عيدهم الوطني والذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وأكد النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، على أن العمال المصريين بكل فئاتهم و تخصصاتهم هم شريك رئيسي في بناء الوطن والتنمية،لافتا إلي أنهم من اهم دعائم التنمية وشركاء فى دفع عجلة الإقتصاد المصري ،كما سيظل العامل المصري أحد ركائز بناء الوطن. ‏

تنسيقية الشباب تهني عمال مصر

هذا وهنئت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،عمال مصر بعيدهم 2021،مؤكدة أن خطط البناء التي لم تترك شبراً من أرض الوطن الغالي، أو مجالاً من مجالات حياة المصريين دون إسهام واضح، لم تكن لتتم إلا بفضل عقول مصر التي تخطط، وأبنائها العمال الذين يحولون هذه الأفكار إلى واقع كان أقرب للمستحيل.

وتجدر الإشارة إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلي كل عمال مصر المخلصين في عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقدير لجهودهم المبذولة فى النهوض بالدولة المصرية.

ويأتي هذا فى إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للتأكيد على أهمية العامل المصري الذي يعد شريكا وطنيا مخلصا فى التنمية.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم 2021، مؤكدا على اننا نستلهم من هذه الذكرى القوة والجهد، نحو بث روح العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.