/629459/ملخص-مباريات-الدوري-الإنجليزي-اليوم-تشلسي-يصعب-المهمة-علي-ليفربول

شهد الدوري الإنجليزي اليوم السبت علي اربع مباريات شبه حاسمة في التتويج باللقب، في انتظار مباراة القمة غداً مابين ليفربول ومانشستر يونايتد، في الدور الرابع والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنطلق في الساعة الخامسة والنصف مساء.

تذاد المنافسه قبل انتهاء لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انتهاء البطولة بأربع جولات، علي التتويج باللقب والحجز مقعد في الأربع مراكز الأولي في الدوري، للحصول علي بطاقة تأهل لبطولةدوري أبطال أوروبا للنسخة القادمة.

نتيجة مباراة تشلسي وفولهام

حقق فريق البلوز فوز مهم للفريق وإقتناص ثلاث نقاط ثمينه في الدوري، بعد الفوز علي فولهام بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الدور الرابع عشر من الدوري، وشهد علي اللقاء ملعب ستامفورد بريدج، سجل الهدف الأول والثاني في المباراة كاي هافيرتز.

نتيجة مباراة برايتون وليدز يونايتد

انتهت مباراة برايتون ولييدز يونايتد بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق برايتون، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل الهدف الأول في المباراة باسكال غروز من خلال ضربة جزاء، وسجل الهدف الثاني داني ويلبيك.

نتيجة مباراة إيفرتون وأستون فيلا

شهدة مباراة إيفرتون وأستون فيلا علي العديد من الأحداثفي المباراة، لتكون الكلمة الأخيرة في لقاء الفريقين لصالح أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب جوديسون بارك، سجل الهدف الأول لصالح فيلا أولي واتكينز، وسجل الهدف الثاني للفريق أنور الغازي، في حين سجل الهدف الوحيد لفريق إيفرتون دومينيك كالفيرت لويين.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

انتهت احداث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء جمع الفريقين من الدور الرابع والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب سيرلريست بارك، سجل الهدف الأول في اللقاء سيرخيو أجويرو، وسجل الهدف الثاني فيران توريس.