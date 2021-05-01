الإسماعيلي يستعيد «السمسمية» ويرتقي لمراكز الأمان في الجدول بعد الفوز على الإنتاج«فيديو»

/629461/الإسماعيلي-يستعيد-السمسمية-ويرتقي-لمراكز-الأمان-في-الجدول-بعد-الفوز-على-الإنتاجفيديو

حقق الإسماعيلي فوزا هاما على الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر، ليواصل الدروايش الفوز في المباراة الثانية على التوالي بعد تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي ب هدفين مقابل هدف وحيد.

سجل شكري نجيب هدف التقدم لصالح الإسماعيلي خلال الشوط الأول للمباراة بعد أن أرسل أحمد مصطفى تمريرة رائعة خلف المدافعين من خارج منطقة الجزاء استلمها مهاجم الدروايش داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة في أقصى الزاوية اليسرى في مرمى الإنتاج الحربي.

واحرز أري بابل هدف الإسماعيلي الثاني في الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني بعد مرور رائع من لاعب وسط الفريق، لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز الدروايش بثنائية دون رد.

ورفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 17 في المركز الخامس عشر، ليبتعد عن الثلاثي المهدد بالهبوط لأول مرة منذ فترة كبيرة للغاية ظل خلالها الفريق الأصفر حبيس أخر 3 مراتب في الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد الإنتاج عند النقطة 12 في مؤخرة الترتيب.

تشكيل الإسماعيلي أمام الإنتاج الحربي

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : محمد هاشم، محمد عمار، مروان الصحراوي

خط الوسط : محمد صادق، محمد حسن، محمد عادل، مصطفى فارس

خط الهجوم: احمد مصطفى، أحمد مدبولي، شكري نجيب.

بينما دخل الإنتاج الحربي مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: احمد يحيى

خط الدفاع: معاذ الحناوي، على فتحي - محمد بازوكا - احمد علي

خط الوسط: محمد سوستة - حميد ماو - محمد رمضان - مصطفى البدري

خط الهجوم: امادو نياس، عبد الرحمن شيكا.

وجاءت القائمة لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى، محمد مجدى، محمد فوزى .

خط الدفاع: مروان الصحراوى، محمد عمار، أحمد كاستيلو رضوان شريفى، محمد هاشم، عبد الله جمعة، مصطفى فارس.

خط الوسط: نادر رمضان، محمد عادل، أحمد مدبولى محمود دونجا، محمد حسن، عماد حمدى، محمد الشامى، محمد صادق ، أرى بابل ، أحمد مصطفى.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.