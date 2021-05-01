/629462/التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-ديربي-الإسكندرية-بين-سموحه-والاتحاد-السكندري

انتهت أحداث مباراة الاتحاد السكندري وسموحه، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين في لقاء الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب الإسكندرية.

تقدم سيدي البلد في نتيجة المباراة في الدقيقة 4 من عمر المباراة، باقدام رزاق سيسه من خلال كرة عرضية من خالد الغندور من جهة اليمين قابلها رزاق سيسه برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

سجل الاتحاد السكندري الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 48 من عمر المباراة بأقدام إيمانويل إكوي من خلال ركلة حرة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إيمانويل أوكوي برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.