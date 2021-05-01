الاختيار 2 الحلقة 19.. أحداث نارية ومثيرة

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19، شهدت أحداث مثيرة بدايًة من رصد وتحديد قوات الأمن لمكان اختباء همام عطية قائد التنظيم الإرهابي "أجناد مصر"، المقيم بشارع الطوابق بمنطقة فيصل مع زوجته وأولاده التسعة، فضلًا عن تواجد عدد كبير من المتفجرات والعبوات الناسفة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة والمتنوعة في الأحداث بين الأفراح والأحزان المختلفة.

قوات الأمن تنجح في القضاء على همام عطية

انطلقت قوات الأمن بعد فصل بلوك الكهرباء بالمطنقة لمداهمة الهدف، وتمكنوا من السيطرة على حارس العقار، ومن ثم اقتحموا الشقة، ولقى همام محمد أحمد عطية مصرعه في تبادل إطلاق النيران مع الأجهزة الأمنية في 5 إبريل 2015، وخرج زوجته وأولاده بسلام.

عدد العمليات الإرهابية لهمام عطية

أذاعت النشرة الإخبارية تصفية الإرهابي همام عطية الذي نفذ ما يقرب من 25 عملية إرهابية، أسفرت واحدة منهم عن استشهاد العميد طارق المرجاوي، كما وجدوا بحوزته 20 قنبلة.

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انتقلت الأحداث إلى منزل ضابط الأمن زكريا يونس -كريم عبد العزيز- حيث تطلب منه زوجته نادية -إنچي المقدم- أن يأخذ ابنته إلى التمرين ويتنزه مع الأخرى حتى تستطيع هي الانفراد بذاتها وأخذ قسط من الراحة، فوافق الأخير.

وفاة هادي الجيار والد أحمد مكي

تلقى ضابط الأمن يوسف الرفاعي -أحمد مكي- مكالمة أُخبر فيها بأن والده مريض، فهرول مسرعًا إلى المشفى ليجد صديق والده عادل واقفًا يبكي ومن ثم احتضنه وأخبره أن رفاعي -هادي الجيار- توفى.

انتقل جثمان والد يوسف إلى المسجد ليصلوا عليه صلاة الجنازة، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخيرة إثر أزمة قلبية مفاجأة وهو نائم، وبعدها لم يتمكن يوسف أن ينام وحيدًا بالمنزل بعد وفاة والده، فاتجه إلى عمه عادل صديق والده وطلب منه أن ينام عنده الليلة، فرحب به الأخير.

دار المشهد التالي بعيادة الدكتور أحد المنضمين لتنظيم إرهابي، واجتمع عنده الضباط الجاسوسين ومنهم خيرت، وطلب الدكتور من شخص يدعى كريم أن الإخوة يريدون البدء في ما يسموه "الجهاد في سبيل الله"، فأكد عليه الأخير بضرورة زيادة عددهم حتى يتمكنوا من تنفيذ العمليات الإرهابية.

ذهب زكريا إلى بيت والدته وتناول الغداء معها، وأخبرته أن أخيه علي لم يخرج من غرفته منذ عودته وطلبت منه أن ينظر إليه، فدخل إليه وسأله عن سبب حزنه فأخبره أن والد صديق عزيز عليه توفى وسأله عن كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، فنصحه بأن يكون بجانب صديقه.

وفاة والد عمر القاضي

اتجه علي يونس هو وأصدقائه بكلية الشرطة إلى محافظة المنوفية مركز أشمون لتقديم العزاء إلى صديقهم عمر القاضي في وفاة والده الذي كان يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد.

اغتيال المستشار هشام بركات

أذاعت النشرة الإخبارية اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 يونيو 2015 عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالى في وسط القاهرة، ونُفذت العملية تحديدًا في منطقة النزهة.

كانت هذه العملية التكفيرية من تنفيذ الدكتور ومن معه من ضباط جاسوسين، اجتمعوا بعدها وأكدوا على هدفهم وهو إفقاد الضباط الإحساس بالأمان.

تصفية التكفيري أشرف الغربلي

تمكنت قوات الأمن بقيادة الضابط يوسف بالقضاء على أشرف الغربلي أحد أخطر أفراد تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي.

احتفال أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد بزفافهما

حددت عليا -أسماء أبو اليزيد- وخطيبها يوسف موعد زفافهما، الذي تم الاحتفال به في إطار صغير ببيتها، وتسلل القلق إلى قلبها بسبب عدم مجئ يوسف على الموعد وعدم رده عليها على الهاتف فأخبرت زكريا فطمئنها أنه سيجده ويأتي به إليها، وعلم زكريا أن سيكون متواجد بالمقابر لزيارة والده، ومن ثم أخذه وذهب الاثنان إلى الزفاف.

إصابة إنچي المقدم بمرض خطير

بعد عودة زكريا وزوجته نادية من زفاف عليا ويوسف إلى المنزل، شعر أنها حزينة وليست على طبيعتها، فسألها عن حالتها هذه وأسبابها وحاولت التهرب من الإجابة ولكنه أصر فأخبرته أنها مريضة بالسرطان، ليقع الخبر عليه كالصاعقة وتنتهي أحداث الحلقة 19 من مسلسل "الاختيار 2"