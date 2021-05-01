/629464/طلائع-الجيش-يقصوي-علي-أسوان-بثلاثية-بالدوري

حقق طلائع الجيش فوز قوي علي أسوان بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب جهاز الرياضة العسكري.

سجل طلائع الجيش الهدف الاول في المباراة في الدقيقة 63 من عمر المباراة بأقدام عمرو جمال من خلال كرة عرضية من إسلام محارب من يمين خارج منطقة الجزاء تصل إلى عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ومن ثم استلم الكرة واستدار بشكل رائع وسدد كرة في شباك عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

سجل الهدف الثاني للفريق عرو مرعي في الدقيقة الـ 90 من عمر المباراة، ليؤكد الفوز في الوقت القاتل للمباراة.

منح حكم اللقاء 8 دقائق وقت بدل ضائع للمباراة، ليعطي فرصة لطلائع الجيش لتنهي اللقاء بالهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل ضائع، عن طريق إسلام محارب.