ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ لـ دوت الخليج:ﺃًﻓﻀﻞ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﺳﻢ محمود ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻋلى ستاد الأهلي

/629465/ﺭﻣﻀﺎﻥ-ﺍﻟﺴﻴﺪ-لـ-تحيا-مصرﺃﻓﻀﻞ-ﺍﻃﻼﻕ-ﺍﺳﻢ-محمود-ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ-ﻋلى-ستاد-الأهلي
كشف رمضان السيد لاعب القلعة الحمراء السابق عن اهمية خطوة تدشين ستاد النادي الأهلي الجديد بفرع الشيخ زايد، مشددا أن تواجد محمود الخطيب ساهم في تحقيق هذا الحلم .
وقال رمضان السيد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج :" تدشين ستاد النادي الأهلي هو حلم لكل الجماهير و الأعضاء، وأعتقد انها ستمون سرح كبير يخلد تاريخ القلعة الحمراء".
وتابع عن اسم الإستاد الجديد قال رمضان السيد: " أعتقد أن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي يستحق أن يطلق اسمه على ستاد النادي الأهلي ، نظرا لما قدمه الخطيب لتاريخ القلعة الحمراء، وإطلاق اسمه تعد بمثابة تكريم في هذا السرح الكبير".
وواصل رمضان السيد: " تواجد العديد من اللاعبين في احتفالية اليوم ليس شئ جديد على أبناء النادي الأهلي هما أعتادوا دوما على مساندة المارد الاحمر في أصعب الأوقات، وبالتأكيد الحضور في هذا التوقيت يعد شئ هاما للغاية لتدشين ملعب المارد الأحمر الجديد".
واختتم رمضان السيد: جماهير الأهلي تسحتق كل شئ هم رقم واحد للنادي، وتلك الخطوة تزيد ثقة الجماهير في مؤسسة القلعة الحمراء".
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