اللهم أعنا .. دعاء مفتى الجمهورية فى اليوم الـ 19 من رمضان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، إن شهر رمضان شهر الكرم والجود يجود الله سبحانه وتعالى على عباده فيفتح لهم أبواب الجنة والعفو، وأضاف علام أنه جاء فى الحديث الثابت :" من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".





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