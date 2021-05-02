البابا تواضروس يدعو إثيوبيا للتوافق حول سد النهضة 

جدة - نرمين السيد - كما أكد على أهمية الخضوع حول الحلول الدبلوماسية وتحقيق التعاون والتنمية المشتركة لكل دول حوض النيل. وقال البابا تواضروس إن اللجوء للتوافق والدبلوماسية، أفضل من اللجوء إلى أى حلول أخرى.

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