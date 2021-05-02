برلمانية عن تنسيقية الأحزاب: حقوق العمال بالقطاع الخاص يجب أن تكون أولوية

جدة - نرمين السيد - دعت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، وتنسيقية شباب الأحزاب، إلى عودة النقابات العمالية لدورها المحورى كفاعل أصيل فى المجتمع المدنى وفى الدفاع عن مصالح العمال مشددة على أهمية أن يكون له دور أصيل فى صناعة السياسات العامة وتحقيق مصلحة العامل.





وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ملف حقوق العمال فى القطاع الخاص يمكن الاستفادة منه فى حصر بيانات العمالة المؤقتة، داعية لضرورة أن يكون ملف حقوق العمال فى السلامة البدنية والنفسية فى ظروف عمل لائق ضمن أولويات مجلس النواب الحالى.

وتابعت صابر ذكرى احتفال 1 مايو أتت بعد تاريخ طويل من النضال والكرامة، مؤكدة على أنه فى نفس ذكرى اليوم قرر اتحاد النقابات المنظمة والنقابات العمالية فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، فى اتفاقيته أن تعتبر الـ8 ساعات عمل يوم عمل قانونى، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 1886، مع توصية كل المنظمات العمالية بجميع أنحاء الولاية القضائية بتوجيه القوانين التى تتوافق مع هذا القرار.

و أشارت أن هذا اليوم يعد انتصار فى سلسلة طويلة ومستمرة من نضال العمال لتحسين ظروف العمل وشروطه و للمطالبة بحقوقهم.

وتقدمت عضو مجلس النواب بالتهنئة إلى العمال فى عيدهم القومى، قائلةً: "كل سنة وعمال مصر بألف خير، هما دايمًا أصل الحكاية فى التنمية و فى البناء و فى كل معركة انتصر فيها الوطن، و فى كل موقع فخر بإنجاز، دائمًا هم فى المقدمة، مستشهدة بمثابرة ودور عمال قناة السويس فى جنوح السفينة البنمية.