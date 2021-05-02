بعد مقتله فى الاختيار 2 .. السجل الأسود للإرهابى أشرف الغرابلى

جدة - نرمين السيد - شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل الاختيار 2، مقتل الإرهابى أشرف الغرابلى، أحد أبرز قيادات تنظيم بيت المقدس، والمسؤول عن العمليات النوعية بنطاق القاهرة والجيزة، حيث جسد شخصيته الفنان محمد عبد السيد.





الإرهابى أشرف الغرابلى، من المدبرين لحادث اغتيال العقيد محمد مبروك بالقاهرة، والمقدم طارق سامح مباشر و4 مجندين آخرين بمرسى مطروح، كما أنه العقل المدبر لمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، واغتيال العقيد أشرف القزاز، ومتورط فى تفجير مبنى القنصلية الإيطالية بالقاهرة وتفجير مديريتى أمن القاهرة والدقهلية ومبنى الأمن الوطنى بالقليوبية.

ومن بين العمليات الإرهابية التى تورط فيها أشرف الغرابلى الهجوم المسلح على دورية ونقطة أمنية بمدينة الفرافرة، وأخرى تابعة للقوات المسلحة بمنطقة مسطرد، والهجوم على القوات الأمنية المكلفة بتأمين مقر سفارة النيجر بشارع الهرم.

كما أن الإرهابى أشرف الغرابلى، أحد قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس فى المنطقة المركزية والواحات البحرية.

وكشفت التحقيقات الخاصة بقضية عرب شركس، أنه اتفق مع 3 متهمين آخرين على القيام بعملية عدائية ضد إحدى حافلات نقل الأفراد التابعة للجيش المصرى أثناء سيرها وإطلاق نار على مستقليها من العسكريين واستشهادهم، بهدف التأثير على الروح المعنوية لقوات الأمن، والتشكيك فى كفاءتهم القتالية، بما ينتج عنه إضعاف القدرة على ضبط الأوضاع بمصر، وتقابل مع عضو التنظيم عبدالرحمن سيد رزق أبوسريع، وأعضاء التنظيم الذين لقوا مصرعهم فى أثناء ضبطهم، وحرضهم على التنفيذ وأمدهم بالبندقية الآلية والدراجة البخارية والسيارة الميتسوبيشى المضبوطة على ذمة الأوراق.

كما أن أشرف الغرابلى، متهم فى قضية استهداف معبد الكرنك، وكشفت ذلك تحقيقات نيابة أمن الدولة، وهو أنه المتهم الأول فى حادث استهداف معبد الكرنك، والمحرك الأساسى فى عملية تفجير معبد الكرنك، وكلف عضو التنظيم المتهم طارق عبدالستار بتأسيس وتولى مسؤولية خلية إرهابية، تعمل بشكل عنقودى، وإعداد عناصر تلك الخلية عسكريا وحركيا.

كما كلف الغرابلى المتهم حسن سمير حسين بسيونى، من ذوى الخبرة فى مجال تصنيع العبوات المتفجرة، بإعداد دورة لعناصر تلك الخلية فى مجال تصنيع العبوات الناسفة، وكيفية رصد المنشآت الهامة، تمهيدًا لاستهدافها واستخدام أسماء حركية وخطوط هواتف محمولة مغلقة لتجنب الرصد الأمنى.

وأوضحت التحقيقات أيضا عن تكليف عنصرين انتحاريين أجنبيى الجنسية بمعاونة عناصر خلية المتهم طارق عبدالستار فى استهداف معبد الكرنك بالأقصر، وأنه نفاذا لتلك التكليفات فقد كلف المتهم طارق بقيادة تلك الخلية، واستهدفوا معبد الكرنك والأجانب المترددين عليه بغية الإضرار بالسياحة فى مصر والتأثير على الاقتصاد القومى وإشاعة الرعب بين المواطنين بهدف إسقاط الدولة.

كانت نهاية أشرف الغرابلى فى 9 نوفمبر 2015، عندما رصد ضباط الأمن الوطنى تردد الغرابلى على منطقة المرج للإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية كبرى، حيث نصبت الشرطة عدة أكمنة له، وفور رصده مستقلا إحدى السيارات اقتربت قوات الشرطة منه لضبطه، إلا أنه استشعر ذلك، وبادر بإطلاق النيران تجاه القوات، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرعه.