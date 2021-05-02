مطران الكاثوليك بسوهاج يترأس صلوات عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - وشارك الصلاة القمص بشرى لبيب راعى الكنيسة، والقمص مرقس عدلى سكرتير المطرانية والأب يؤانس صابر راعى كنيسة السيدة العذراء بالخزندارية، وجمع من شعب سوهاج مع التشديد على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.

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