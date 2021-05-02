وزارة الصحة: الوضع الوبائي في مصر غير مقلق لكن على المواطنين تشديد الإجراءات

قال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، محمد عبد الفتاح، إن الوضع الوبائى على المستوى المحلى مطمئن، وغير مقلق.

وتابع "عبدالفتاح"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من القاهرة" عبر قناة سكاى نيوز عربية تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء السبت: مصر تشهد زيادات لا تتعدى 10% على أساس أسبوعى وهذا مطمئن ولا يثير القلق على الإطلاق.

وأضاف: "الأمر يدعونا لتشديد الإجراءات من جانب المواطنين، ويلتزموا بآداب التباعد الاجتماعى وعدم المخالطة وتقليل المناسبات الاجتماعية عشان نرجع تاني للثبات في الأرقام وتنخفض الإصابات".

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، أن الوضع المطمئن الذى نتحدث عنه موجود لدينا عبر الإحصاءات التي نعلنها يومياً وفقاً للحالات المؤكدة معملياً، متابعا: "لدينا رصد يومى للمصابين بكورونا، والكل يعمل على أرض الواقع للتأكد من عدد الحالات المؤكدة بالإصابة".

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع عدد المسجلين على موقع حجز لقاح كورونا إلى 1.9 مليون مواطن حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تطعيم 750 ألف مواطن بالجرعتبن الأولى والثانية، مؤكدة أن التطعيمات آمنة وفعالة وتحقق حماية كبيرة من العدوى.

وقالت وزارة الصحة إن عدد المسجلين يوميا للحصول على لقاح كورونا ارتفع من 20 ألف إلى 75 ألف يوميا، لافتة إلى أن تطعيمات لقاح كورونا متوفرة ولدينا 2.5 مليون جرعة حاليا وندعو المواطنين للتسجيل للحصول على اللقاح .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك تدفقات من اللقاحات سيتم توريدها إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة ستساهم فى زيادة عدد الأشخاص المطعمين بلقاح كورونا وتابع : استقبالنا خلال الأيام الماضية 900 ألف من لقاح سينوفارم الصينى واستكمل : كان لدينا توريدات مسبقة بواقع 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا والاجمالى حاليا 2.5 مليون جرعة .

وأوضح أنه سيتم استقبال 1.7 مليون جرعة من لقاح استرازينكا يوم 9 مايو المقبل من الاتحاد العالمى جافى كما سيتم استقبال مليون جرعة جديدة من لقاح سينوفارم وتابع : منتصف شهر مايو سيتم استقبال 2.5 مليون جرعة من لقاح سينوفاك تحت التصنيع سيتم استغلال 500 ألف جرعة منهم بشكل عاجل.