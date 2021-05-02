/629466/مفاجأت-بالجملة-في-قائمة-الزمالك-أمام-بيراميدز-بالدوري

يدخل الزمالك غداً امام بيراميدز في لقاء الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز، ويدخل الفريقين في محاولة الفوز وإقتناص ثلاث نقاط ثمينة من المباراة لتعزيز مراكزهم في الدوري.

وأعلن الفرنسي باتريس كالتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق، والتي سيخوض بها القلعة البيضاء لقاءه في الغد امام بيراميدز في لقاء الدوري. قائمة الزمالك أمام بيراميدز: في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد. في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي. في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي. في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

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