/629468/سعد-لمجرد-يدخل-مجال-الانشاد-من-خلال-أغنية-نادي-يالله

طرح الفنان سعد المجرد أغنية دينية جديدة على حسابه الشخصي بموقع "يوتيوب" تحت عنوان "نادي ياالله"، من كلمات زكرياء الحداني، ألحان رضوان الديري، ومن توزيع رشيد محمد علي.

دوت الخليج يستعرض آخر أعمال سعد المجرد الدينية الذي اعتاد أن يقدمها في الموسم الرمضاني وهي أغنية "نادي ياالله".

وكان قد روج سعد المجرد لاغنيته الجديدة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام فنشر بوستر الأغنية، وعلق عليها: "كيفما عودتكم في كل رمضان، لكم موعد أحبائي مع جديد ديني تحت عنوان "نادي يا الله"، أتمنى أن ينال إعجابكم".

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الآتي: "فضل الله عليك كثير، فأشكره في كل حين، فبحر جوده كبير وقل سبحان الله، وإن ضاقت بك الحيل، وتقطعت بك السبل، فحبل الله موصول، وما لك سواه، إن كان الهم عليك ثقيل، نادي يا الله، وأحسست بضيق كبير، نادي يا الله، فالله يجيب من دعاه، نادي يا الله..الله الله الله نادي يا الله".

آخر أعمال سعد لمجرد

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان، وأغنية " الغادى وحدو".

ومن ناحية أخرى قدم سعد لمجرد أول عمل غنائي له باللغة المصرية تحت اسم "عدى الكلام" التي حققت أعلى نسب المشاهدة على مستوى العالم، حيث تجاوزت 142مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" منذ طرحها في يوليو 2020، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، وعبر الشاعر أمير طعيمة.