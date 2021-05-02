ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ : ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺃﻭﻓﻰ ﺑﻌﻬﻮﺩه ﻭﻳﺠﺐ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﺍﻟﺸﻬﺪاء ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺎد«فيديو»

/629469/ﺷﺮﻳﻒ-ﻋﺒﺪ-ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ--ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ-ﺃﻭﻓﻰ-ﺑﻌﻬﻮﺩه-ﻭﻳﺠﺐ-ﺗﺨﻠﻴﺪ-ﺍﻟﺸﻬﺪاء-ﻓﻲ-ﺍﻻﺳﺘﺎدفيديو

كشف شريف عبدالفضيل لاعب المارد الأحمر السابق عن تمنياته بشأن أسم ستاد الأهلي الجديد، مؤكدا ان تلك الخطوة مهمة للغاية في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال شريف عبدالفضيل: " ستاد الأهلي وجهة مشرفة للدولة والرياضة المصرية، و محمود الخطيب وضع ستاد المارد الأحمر ضمن البرنامج الإنتخابي وها هو اليوم يوفى بوعده، ليكون بهذا الأمر أوفى بكل وعوده لجماهير القلعة الحمراء ".

وتابع عبدالفضيل: " تدشين ستاد الأهلي خطوة مميزة للغاية للنادي وهو سباق دائما للخطوات المتميزة في المجال الرياضى، وأتمنى أن نرى الملعب على أرض الواقع". وواصل: " الجميع في الأهلي تحت خدمة النادي، وابناء القلعة الحمراء لم يدخروا جهدا في الوقوف بجانب الفريق الأحمر".

وعن أسم لإستاد النادي الأهلي الجديد أختتم عبدالفضيل: " أتمنى أن يتم إطلاق اسم الشهداء على ملعب الأهلي الجديد تخليدا لذكرهم".

وشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء و تواجد أشرف صبحي ووزير الشباب و الرياضة، ووزير الإسكان ، بالإضافة لمحافظ الجيزة وعدد من قدامي الفريق.

الخطيب يدشن ستاد النادي الأهلي الجديد

وأفتتح محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، إحتفالية تدشين ستاد الأهلي بكلمة شكر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهودات الدولة في الإعتلاء بالمنشئات الرياضية بشكل عام، ثم تحدث الخطيب عن تفاصيل ستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد.

وشهد افتتاح النادي الأهلي العديد من لاعب المارد الأحمر لعل أهمهم سعد سمير مدافع الفريق، والشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، بالإضافة لوليد سليمان جناح القلعة الحمراء.

مواجهة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز لكرة القدم

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة بعد أن تعادل مع الجونة في المباراة التي دخلها بتشكيل :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أكرم توفيق ، أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، ناصرماهر ، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف .