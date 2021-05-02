/629470/الغيابات-تضرب-الفريق-السماوي-قائمة-بيراميدز-أمام-الزمالك-بالدوري

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء، ويشهد علي اللقاء بين الفريقين استاد القاهرة الدولي.

قائمة بيراميدز أمام الزمالك: في حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي في خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي في خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل في خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان

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