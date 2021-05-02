ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺷﻄﺔ: ﺳﺘﺎد ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻳﻌﺰز ﺻﺪﺍﺭﺗﻪ ﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ«فيديو»

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أكد عبدالمنعم شطة لاعب الأهلي السابق على ضرورة تواجد ملعب خاص للنادي الحمر حتى يتمكن من مجابهة الأندية العالمية وهو لا يقل عن اي نادي اخر في دوريات العالم.

وقال شطة في تصريحات خاصة لموقع تحيا : " تدشين استاد الأهلي هو حلم كبير كنا نحلم به في الوقت الماضي، وهي خطوة جعلت النادي الأهلي نادي كبير على مستوى العالم، هي بالتأكيد تأخرت لكن محمود الخطيب والمجالس السابقة أستطاعوا الوصول للحل و الحصول على الموافقات النهائية للإستاد بعد مجهود كبير".

وتابع شطة: " أتمنى أن أرى ستاد الأهلي بأكثر سرعة ممكنة، لأنه لا يجب أن يكون من ضمن أفضل أندية العالم ولا يمتلك استاد خاص به، بإذن الله نرى ستاد الأهلي الجديد بطريقة مميزة حتى يستطيع النادي تحقيق أقصى إستفاده منها".

وواصل شطة: " النادي الأهلي لا يوجد به أي خلافات ، وعند توجيه الدعوة لأي من ابناؤه بالتاكيد سيحضرون للنادي لان هدف الجميع هو النادي وهو شعار القلعة الحمراء منذ زمن كبير، وهذا شئ مميز بين أبناء المارد الأحمر ، على الرغم من الاختلافات الإ ان الجميع يقف خلفه في وقت إحتياجه".

وشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء و تواجد أشرف صبحي ووزير الشباب و الرياضة، ووزير الإسكان ، بالإضافة لمحافظ الجيزة وعدد من قدامي الفريق.

الخطيب يدشن ستاد الأهلي الجديد

وأفتتح محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، إحتفالية تدشين ستاد الأهلي بكلمة شكر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهودات الدولة في الإعتلاء بالمنشئات الرياضية بشكل عام، ثم تحدث الخطيب عن تفاصيل ستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد.

وشهد افتتاح النادي الأهلي العديد من لاعب المارد الأحمر لعل أهمهم سعد سمير مدافع الفريق، والشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، بالإضافة لوليد سليمان جناح القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة بعد أن تعادل مع الجونة في المباراة التي دخلها بتشكيل :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أكرم توفيق ، أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، ناصرماهر ، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف .