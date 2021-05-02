مسلسل ضد الكسر الحلقة 19..محمد فراج يفقد والده وأصدقائه معًا

/629473/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-19محمد-فراج-يفقد-والده-وأصدقائه-معا

مسلسل ضد الكسر الحلقة 19، شهدت الحلقة طلاق سلمى "نيللي كريم" من زوجها كريم "محمد فراج"، ومحاولة كريم في إقناع سلمى بأنه سيتغير خلال فترة العدة ولكنها ترفضه تمامًا وترفض إعطائه فرصة أخرى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 19 بطولة نيللي كريم ومحمد فراج، مشيرًا إلى طلاق سلمى من كريم، ومواجهة كريم أصدقائه بحقيقتهم.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 19

تحاول والدة ملك "تارا عماد" معرفة ماتخطط له ابنتها خاصة بعد رفع مصطفى زوجها قضية نسب على ابنتها، وتسأله عن ماذا ستقول وماستفعله أمام القاضي وتقترح عليها أن تطلب مساعدة من أختها سلمى ولكن ترفض ملك رفضًا تامًا مؤكدة بأنها ستقوم بحل مشكلتها بنفسها، على الجانب الآخر تكشف مايا "سينتيا خليفه" لشقيقها إياد معرفة سلمى بعلاقتها مع كريم زوجها، ما جعل علاقتها بكريم تتشت، وخطتهم تفشل.

يخبر إياد مايا بأن كريم لن يلجأ إلا اها الآن وهي دورها أن تحتويه وبضغط مني سيجبر على الزواج منها، تعترف مايا لأخيها إياد بحبها لكريم، وأنه لن نستطيع الزواج به إلا إذا احبها، وإذا تزوجها سترفض تمامًا أذيته، فيذكرها بما فعله كريم لهم وكيف كان السبب في سفرها ودخول إياد مصحة لكي يستفرد بفلوس والدهم حتى تمكن من سرقته، ثم هددها بفعل كل شيء كما هو مخطط وإلا ستندم.

كريم يواجه أصدقائه بعد اكتشاف خداعهم

فاجأ كريم مايا وإياد بدخوله عليهم في مطعم ندين، وتحدث مع مايا بلهجة الحبيين، ثم فجر القنبلة الكبرى في وجه إياد بأنه يعرف جميع تخطيطاتهم واتفاقهم على محاولة مايا في إقامة علاقة معه لتوقع به، وعن رغبته في استغلال ليلى وعن رسائل زوجته ندين، يخبره إياد بأنه يستحق أكثر من ذلك فكريم أدخله المصحه للاستيلاء على أملاك والده بعد استغلال والده لعمل توكيل له وبيع اراضيه لكريم بغير علمه، فيعترف كريم بفعل ذلك ويحذره من الاقتراب منه ومن زوجته سلمى، تدخل عليهم ندين تحاول فهم ماحدث ولكن يغضب عليها كريم، تبرر له بأنها ليس لها علاقة بأفعال إياد ومايا فيتركها ويذهب، تحاول السعي ورائه، وعندما يمسكها زوجها إياد، تعترف له بحبها لكريم وتطلب منه الطلاق.

سلمى تواجه والدتها بمشاكلها

تذهب والدة سلمى لها وتسألها عن معرفتها بحمل اختها ملك من رجل غريب فتعترف سلمى، تعنفها والدتها بشدة فتخبرها بأنه لن تدخل مرة أخرى في أي مشاكل تخص والدتها وعائلتها، وأن عليهم كل مشاكلهم بأنفسهم، فلا أحد يعتني بها أو يسألها عن أحد، ثم تخبرها عن طلاقها من كريم بسبب خيانته لها وتبريره بإهماله له، وتطلب من والدتها أن تأخذ ابنتيها وتبعد عنها.

وتنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 19 بمشهد مؤثر لكريم بعد وفاة والده حيث أتاه اتصال يفيد بتدهور حالة والده الصحية، يحاول كريم إقناع والده الذهاب للمستشفى ولكنه يرفض وكأنه يشعر بقرب نهايته ثم يطلب منه أن يلعب معه لعبة الطاولة وأثناء لعبهم يتوفى والد كريم.