/629478/ضل-راجل-الحلقة-20-نيرمين-الفقي-تكمل-مسيرة-زوجها-بعد-حبسه

مسلسل ضل راجل الحلقة 20، استهلت الأحداث بمغادرة شهد -رنا رئيس- لمنزلها دون علم أحد وذهابها إلى منزل الطبيبة ملك -نور اللبنانية- بعد أن شعرت بأن البيت أصبح كالسجن بعد حبس والدها، فنصحتها الأخيرة أن لا تزود هم والدها وهو بالسجن، ومن ثم أخذتها وعادت بها إلى منزلها وطمئنت والدها هدى-نيرمين الفقي- عليها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل "ضل راجل"، التي شهدت استكمال نرمين الفقي مسيرة زوجها بعدما تم حبسه.

وقف فاروق عن العمل بسبب جلال

جاء المشهد التالي بغرفة المدرسين في المدرسة التي يعمل بها جلال، حيث تجلس الأستاذ عبير التي تكن مشاعر تجاه جلال -ياسر جلال- تعبر لزميلتها بالعمل عن حزنها على ما يحدث لجلال، فدخل أستاء فاروق وبدأ يرميه بالكلام، فهددته الأخيرة أنها ستقدم شكوى ضده وقطعت حديثهم مديرة المدرسة وأخبروها عن ما حدث فأوقفته عن العمل وأخبرته أنه محول للتحقيق.

مرتكبي الحادث تمكنوا من الفيديو

اجتمع هيثم -محمد يسري- وصديقه عمرو -محمد عادل- بمنزل خليل والد غادة وشاهدوا سويًا فيديو الحادث، وطمئنهم عمرو أن هاتف البادي جارد الموجود به الفيديو هكذا معهم وليس له نسخة أخرى، فطلب خليل من هيثم أن يبتعد عن ابنته فتوسلت إليه غادة وأخبرته أنها تحبه ومخططان للزواج.

محمود عبدالمغني يضع مرتكبي حادث شهد تحت أنظاره

اتجه يوسف -محمود عبد المغني- رئيس المباحث إلى المكان الذي يسهر به عمرو وأصدقائه ليراقبهم ويتابع خطواتهم، وأثناء تواجده هناك جاء الدكتور عزيز مدير المشفي التي اُحتجزت بها شهد بعد الحادث.

أقدمت شهد على الاتصال بسليم وأنهت المكالمة قبل أن يرد عليها، بعد أن دخلت عليها والدتها وطلبت منها رقم الهاتف الخاص بوالدة صديقتها نادين -مروة أنور- فسألتها الأخيرة عن سبب احتياجها له فرفضت أن تخبرها.

مرتكبي الحادث يقدمون على تزوير تقرير الطبيب الشرعي

طلب عمرو من الدكتور عزيز أن يتدخل و يزور في تقرير الطبيب الشرعي الخاص بجثمان البادي جارد خميس العتري الذي قام بقتله، ولكن الأخير أخبره أن هذا الأمر ليس في يده.

تعرف جلال على شخص يدعى مرسي متواجد معه بنفس الزنزانة، وبدأ يتناولا الهموم وفي المساء بعد أن أدى جلال صلاة الفجر وجده ملقى على الأرض قاطع النفس فاستغاث بالشويش ونقلاه إلى العيادة.

نيرمين الفقي تخطط لشئ دون علم أسرتها

أصرت هدى على النزول بدون أن تخبر أحد إلى أين ذاهبة، واستعانت بوالدة نادين لتصطحبها بالسيارة، وطلب والدها أن يذهب معها لكنه رفض.

محمد عادل يقع في دائرة الخطر

تقابل عمرو مع الشخص الذي أجره لقتل خميس، وأعطاه المال الذي طلبه وحذره بأنها ستكون آخر نقود يعطيها له، ومن ناحية أخرى كان الضابط يوسف يراقبهما وطلب تحريات عن هذا الشخص.

نيرمين الفقي تخرج عن صمتها

انتهت الأحداث بذهاب هدى -نيرمين الفقي- بصحبة والدة نادين إلى منزل منيرة والدة هيثم، وفجرت في وجهها مفاجأة بأنها تكون والدة شهد زوجة ابنها.