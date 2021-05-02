بعد عرضها فى الاختيار 2 .. تفاصيل محاكمة 67 متهما باغتيال النائب العام 

جدة - نرمين السيد - ونجحت جهود وزارة الداخلية فى تتبع العناصر الإرهابية والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

ونسرد فى هذا التقرير تفاصيل قرار إحالة المتهمين بتلك القضية إلى محكمة الجنايات.

فى مايو 2016، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة 67 متهمًا فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، إلى محكمة الجنايات.

وقال بيان للنيابة العامة حينها "إن تحقيقات نيابة أمن الدولة انتهت إلى انتماء المتهمين لجماعة الإخوان وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية الجناح العسكرى لجماعة الإخوان، وقيادات من الجماعة الهاربين خارج البلاد للتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار فى البلاد".

وتابع البيان أن المتهمين ومن عاونهم أعدوا عدتهم وشكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكرى لهذه الأنشطة والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية فى معسكرات حركة حماس"، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا فى الإعداد لارتكاب فعلتهم فلقنوا العناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات فى معسكرات حماس.

وأشار البيان إلى أنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بعد استهدفت موكب النائب العام الشهيد هشام بركات أودت بحياته، وأصابت عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

وقال البيان إن المتهمين تولوا القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر وحيازة أسلحة وذخائر يقصد استعمالها فى نشاطهم الإجرامى والاتفاق الجنائى على تلك الجرائم.

وأسندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى أمر الإحالة، الذى شمل اعترافات تفصيلية لعدد خمسة وأربعين متهمًا من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، للمتهمين قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة فى الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبى بالقاهرة وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت المهمة تمهيدًا لاستهدافها.

ووجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية والحصول على مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.

بعد نظر القضية لمدة 14 شهرا استمعت فيهم المحكمة لأبرز شهود الإثبات والبالغ عددهم 102 شاهد، وفى 22 يوليو 2017، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لـ28 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، الشهيد المستشار هشام بركات، والسجن المؤبد لـ 15 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.

وأيدت محكمة النقض، فى نوفمبر 2018، إعدام تسعة منهم وخفّفت عقوبة خمسة إلى السجن المؤبد.

وفى صباح 20 فبراير 2019، شهد سجن الاستئناف تنفيذ حكم الإعدام شنقا فى 9 متهمين مدانين من المتهمين بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات، بعد صدور حكما نهائيا من محكمة النقض بإقرار الحكم ضد المتهمين.

والمتهمون الـ 9 هم: "أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازى، محمود الأحمدى، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".

كما يوجد 14 إرهابيا مطلوب تقديمهم للعدالة صدر بحقهم أحكام غيابية من محكمة الموضوع، من بينهم 13 صدر ضدهم حكما بالإعدام، وعلى رأسهم الإرهابى يحيى موسى، وهم "أحمد محمد عبد الرحمن، محمد حشمت، محمد محمود فتحى، كارم السيد ، يحيى السيد موسى، قدرى محمد فهمى، صلاح الدين خالد ، على السيد احمد بطيخ، معاز محمد عبد المؤمن، يوسف أحمد محمود، محمد عبد الحفيظ أحمد، السيد الصيفى، على مصطفى على، مصطفى محمد".