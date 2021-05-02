فيديو .. لميس الحديدى تطالب بغلق المقاهى فى العشر الأواخر من رمضان والعيد

جدة - نرمين السيد - وقالت الحديدى، فى برنامجها "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه على قناة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان، إن الحكومة أعلنت عن غلق كافة المتنزهات والحدائق العامة والشواطىء تحسبًا للتكدس وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا".

وتابعت: "مفيش حديقة الحيوان ولا القناطر الخيرية وحدائق الأورمان ولا غيرها فى كافة المحافظات، مفيش قبل الفطار ولا بعد الفطار، كله مغلق، بتفكر بس المصريين أحسن حد ينسى ويخد الفطار بتاعه وينزل يروح الحدائق، إحنا الآن نشهد ارتفاعات فى اصابات كورونا كسرت حاجز الألف إصابة يوميًا رسميًا ولو اتكلمنا عن الاصابات الحقيقية هتبقى أكتر بكتير لأن الرسمية زى ما عارفين بتشمل من توجهوا للمنشات الصحية وقاموا بالفحص".

أكملت الحديدي: "إحنا عندنا فى الموجة الثالثة تقريبًا 5 أضعاف الاصابات مقارنة بذات الفترة من العام الفائت فى نفس الفترة، بنسمع كل يوم عن وفيات وإصابات حرجة لناس كلنا نعرفها وهذه مسؤولية مشتركة بين الدولة والناس فالدولة عليها مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والناس عبر التباعد وارتداء الكمامات وتلقى اللقاح".

وطالبت الإعلامية بغلق المقاهى خلال العشرة أيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، خاصة فى المحافظات التى تشهد أعلى نسب فى الاصابات، متابعة: "مش هنلوم الناس بس لكنها مسؤولية مشتركة بين الدولة والناس، واضح أن فكرة مراقبة المقاهى فشلت لأنه مش هينفع أراقب كل قهوة فى مصر".