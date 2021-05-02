بعد ظهورها فى الاختيار 2 .. الوحدة 333 أو النمور السوداء فى سطور

جدة - نرمين السيد - نظرات ثاقبة من خلف قناع لونه أسود، ترصد فى حذر ودقة هدفها، بتحركات ثابتة وأقدام راسخة فى الأرض، وخطوات متوازية بتكتيك عالٍ بين القوات، أسلحتهم مصوبة ناحية الهدف، فى وقت الصفر يبدأ التعامل بقوة وكأنهم وحوش أو نمور، إنهم أفراد الوحدة 333 أو أفراد وحدة مكافحة الإرهاب الدولى، التى لفتت الأنظار إليها فى الحلقة 20 من مسلسل الاختيار.





وقال اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ، إن وحدة مكافحة الإرهاب الدولى أو الوحدة 333، التى تشتهر باسم النمور السوداء هى وحدة أمنية عالية التدريب تابعة للأمن المركزى، وتلقى أفرادها تدريبات على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، ومؤهلة للتعامل مع كافة المخاطر الأمنية الدقيقة مثل التصدى للعمليات الإرهابية وتحرير الرهائن وتصفية البؤر الإرهابية شديدة الخطورة وهى مماثلة للفرقة 777 و999 التابعة للقوات المسلحة المصرية.

وأكد مصدر رفض ذكر اسمه، أن الوحدة فى التصدى للعمليات الأمنية عالية الخطورة، حيث تشارك فى تلك العمليات بمجموعة من عناصرها إلى جانب قوات العمليات الخاصة التابعة لقطاع الأمن المركزى وقوة من الأمن الوطنى، وتضطلع خلال العمليات باقتحام البؤر الإرهابية شديدة الخطورة كما حدث خلال مداهمة خلية عرب شركس بالقليوبية، كما تشارك فى إحباط كافة العمليات الإرهابية التى تشكل خطرا على الأمن القومي.

وأضاف، أنها تضطلع فى مهام تحرير الرهائن وعمليات مكافحة الإرهاب الدولى وعمليات التدخل سريع، وهذه الوحدة أسست فى 1914، ومقرّها فى جنوب القاهرة، وغير معلوم عدد أفرادها، كما أنها كثيرا ما وضعت تحت تصرف جهاز الأمن الوطنى، موضحا أنها كان لها دوركبير فى مكافحة الإرهاب فى فترة التسعينيات.

وأشار إلى أن مهمتها تتشابه بمهمة الوحدة 777 بعض الشئ وهى مقاومة الإرهاب الداخلى والتدخل السريع وإنقاذ الرهائن وتجهيزها وتكتيكها مشابه لـ S.W.A.T الأمريكية.